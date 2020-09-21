北市議員張斯綱（左）21日表示，悠遊付已推出半年，交易金額僅達4.1億元，僅達一年30億元目標的14％；悠遊卡公司董事長陳亭如（右）答詢會持續努力。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

慘兮兮！台北市長柯文哲去年揚言，悠遊卡電子支付推出後，6個月內殲滅敵軍，今年6月更說悠遊付1年交易金額要達30億元，否則董事長陳亭如就下台。但議員張斯綱21日發現，悠遊付已推出半年，交易金額僅達4.1億元，僅達目標14％，建議將UUpon點數平台功能整併至悠遊付。陳亭如回應，會持續努力，衝高會員數、交易比數。

「柯別說殲滅敵軍，連自身都難保！」張斯綱表示，悠遊付於今年3月23日上線，迄今交易金額僅4億1640萬元，距離30億的目標遙遙無期，若明年3月23日未達成，陳亭如恐面臨下台；且不只悠遊付的績效低落，連悠遊卡公司投資控股的「點鑽整合行銷公司」更是慘淡，2013年虧損到2019年底已達1.8億。

張斯綱指出，點鑽公司主要業務為UUpon點數（以悠遊卡為會員識別的紅利點數平台），但點鑽公司卻人事動盪，現任董事長吳嘉沅曾任柯文哲競辦財務監督委員，遭疑酬庸，面臨連年缺失，始終未檢討改善，而UUpon與悠遊付都是綁定悠遊卡會員，作為主體，卻自成一套系統，如同多頭馬車。

張斯綱建議，卡公司應「壯士斷腕」，清算並解散點鑽公司，將UUpon點數平台功能整併至悠遊付，如此將可達到停損與集中發展的效果，提高民眾對悠遊付的使用意願。

陳亭如表示，悠遊付3月上線後就受到疫情影響，但卡公司決定先衝刺會員數，現已達50萬人數；不過也發現，悠遊付的交通使用率比較高，交易比數占85％，可是這些搭公車、捷運的平均每筆交易僅22元，平常的電子支付消費一筆都至少200元，交易達成量確實不如預期。

對於是否記住柯的軍令狀，陳說，會記住，不會調降一年30億的目標；對於是否整併UUpon，陳說會持續努力。

(中時 )