台北市信義區19日晚間發生街頭潑糞事件，邱姓女子坐在影城中庭的石椅時突遭一名黑衣男子提整桶屎淋在頭上。而今日下午1點時，潑屎的柯姓男子前往三張犁派出所說明。而北市環保局祭出責罰，依廢棄物清理法重罰6000元，並須參加1小時的環境講習，成環保局對民眾潑糞開罰的首例。

據了解，此事件發生於19日晚間，北市信義區影城的中庭突發生潑糞事件，手法低俗場面驚人，引起社會強烈關注。甚至屎中還有未消化的金針菇，長髮披肩的邱女整個人瞬間化為土黃色。

今日下午1時，潑屎的柯姓男子已赴警局到案說明，問及「屎」的來源，柯男則表示是自己花了一段時間收集，再外加一些水、廚餘等物混合而成。警訊後，初步以公然侮辱罪將其送辦，環保局也依廢棄物清理法對柯男開罰1200至6000元不等罰鍰。

最新消息指出，北市環保局恐對柯男祭出責罰，柯男因當眾潑灑穢物，違反廢棄物清理法，被開罰最重6000元罰鍰，且須參加1小時環境講習，特別的是，此為環保局首次對民眾潑糞進行開罰。

(中時新聞網)