台灣屬發生有感地震頻繁地區，社團法人建築安全履歷協會理事長戴雲發提醒，老舊房屋普遍存在抗災、抗震能力不足，更缺乏消防安全設施，且高齡化社會來臨，當地震來襲一旦引發火災，後果更是令人不敢想像，生命財產將面臨相當大的威脅。不可預期的強大天災更可能造成一夕之間拖垮國家命脈的關鍵。

而危老都更並非只是拆除重建、汰舊換新而已，更應注重新建築的結構規畫設計及施工品質兩大要點，才能有效符合都更危老之安全目的，戴雲發理事長呼籲民眾支持政府推動的危老都更政策，對於這些存有高度安全疑慮的老屋，拆除重建才是真正的解決之道，讓自己及家人換一棟安全、耐久又耐震的好宅，更不用擔心面對地震災害的恐慌。

為讓社會大眾了解建築安全的重要性，建築安全履歷協會戴雲發理事長特別於921二十二週年前夕的2020年9月20日於松山文創園區2樓多功能展演廳，進行「危老重建 體現都更多元價值 推動實務研討會」之綜合實務研討對談，此係由財訊主辦為期兩日之第二屆「危老＋都更研討會」系列活動。另外，戴雲發建築安全履歷團隊亦設置攤位於松山文創園區3號倉庫，針對提升危老都更重建之建築安全品質做法進行展示與說明。

總統蔡英文、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群等一同前來參觀建築安全履歷「Alfa Safe柱中柱工法」。建築安全履歷協會戴雲發理事長特別親自詳細向總統及各位長官們報告「Alfa Safe柱中柱」，是如何由一根沒有中斷的鋼筋彎折而成，也詳細說明柱中柱的內柱，是圓形穩定的形狀，就好像奧運舉重選手束腰帶的概念，束完腰帶後能夠舉起更多的重量，抗震安全性提升近一倍，讓建築安全品質更有保障。

(時報資訊)