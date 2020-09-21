◎200萬用戶被放生 愛奇藝在台客服10／15喊停

「愛奇藝禁令」生效，在台200萬愛奇藝用戶得自求多福！愛奇藝於台灣的品牌代理商歐銻銻娛樂宣布，因經濟部即NCC相關規定，客服業務將於10月15日終止，爾後愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，只能透過「線上客服」由境外處理。

◎相互將資遣600人 新北勞工局稽查要求速提大量解雇計畫書

受美中貿易戰及華為禁令衝擊，台灣印刷電路板廠「相互」19日宣布將資遣600人，新北市勞工局21日與經發局前往相互位於新北的公司稽查，該公司預計10月底資遣第一批勞工約450至500人，剩餘人員將視後續善後工作處理情況。新北市勞工局指出，若大量解僱勞工未依法60日前通報大量解僱計畫書，將依法裁罰。

◎高市全面訪查口罩販售通路 有15家違規送辦

近來有非醫療用口罩充當MIT口罩，就連仿冒知名品牌大廠盒子，內容物卻是山寨版口罩也在市面流通，看似無誤的仿真口罩，防護效果堪憂，也增添民眾購買疑慮；高市全面啟動通路訪查，共查獲15家違規販售醫用口罩商家，其中一家文具行販售6500片最多。

◎2020國慶禮賓袋史上最貴 送防疫禮盒、小包、口罩

慶籌會祕書長陳宗彥今天說明今年國慶大會禮賓袋紀念品，其中含有罕見的「防疫禮盒」、黑色的國慶小包、時尚口罩等，總價值新台幣600元，是史上最貴。先前外界質疑上次公布的國慶主視覺沒有中華民國，這次的國慶禮賓手提袋上，就印有國旗及中華民國。

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(中時新聞網)