於獨立湯屋中，可享受90分鐘的溫泉時光。（北投麗禧溫泉酒店提供）

10月1日於飯店雍翠庭、歐陸餐廳用餐或使用獨立湯屋的客人，可享用「洛神紅豆巴斯克蛋糕」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

秋冬國旅熱潮再起，3天中秋連假即將來臨，不少人已準備好出遊，若擔心連假國道車潮，選擇位於台北近郊、捷運交通便利的星級飯店入住，也是舒適的選擇。北投麗禧溫泉酒店於中秋節10月1日推出「住房、泡湯送月餅」活動，凡當日入住任1房型或使用獨立湯屋、用餐，即可享用飯店為貴賓特製的創意月餅。

中秋泡湯賞月，於10月1日當日住宿的房客，可享用飯店的送房贈禮「金萱蜜柚奶黃月餅」，外層以奶黃製成的餅皮，搭配金萱茶的豆沙餡，添加日本進口的蜜漬柚子皮、烤過的松子，一口咬下香甜不膩，搭配淡雅清香的梨山紅茶。而10月1日於飯店雍翠庭、歐陸餐廳用餐，或使用獨立湯屋的客人亦可享用中秋小點「洛神紅豆巴斯克蛋糕」以法式手法製成，採用蜜漬的高雄九號紅豆作內餡，外層使用台東洛神花調味的紅寶石巧克力，再以桂花點綴，清爽香甜的滋味令人回味。

10月起進入泡湯旺季，北投麗禧溫泉酒店「秋冬1泊1食住宿專案」平日可以定價85折價格1萬3090元入住15坪山景客房，享房內溫泉雙湯池以及精緻早餐2客；另推出「暖旅行1泊2食專案」享山林環抱的住房體驗，及館內雍翠庭或歐陸餐廳1880元晚間套餐2客，該專案平日售價1萬5950元起，假日售價1萬6830元起。

(中時 )