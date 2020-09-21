【政新鮮】共機37架連兩天擾台 羅智強4字解讀台海危機

台海局勢不斷升溫，解放軍頻繁在沿海舉行軍演，18、19日派出37架戰機逼近台灣空域，部分甚至踰越海峽中線引發關注，台北市議員羅智強接受《中時新聞網》訪問表示，和平得來不易都應該心心念念，台灣和平得非常久，很多人都忘了和平的價值與重要性，「不只台灣忘了，大陸方面可能也忘了」，所以現今解放軍總總的跡象和舉動，都會讓台灣人民對大陸的觀感造成傷害，希望兩岸政府能夠節制彼此的行為。

「所謂國防，就是要盡其一切能力不去讓戰爭發生」台灣方面也要去思考整個國家政策對兩岸和平的影響，羅智強提到，在馬英九執政時期，台灣仍然可以在大陸打壓的過程當中，維持和平尊嚴，創造許多建設性的交往，可是今天這些交往的地基都一一不復存在，台海儼然變成一個「兵凶戰危」的局面。

針對美國會不會出兵介入台海議題，羅智強說，「誰能夠站出來跟我講說，美國必然出兵或必然不出兵，到目前為止，美國都還是採取戰略模糊，就算做出必然出兵的承諾跟保證，那所謂出兵的範圍、強度還是有非常多的變數，所以我們不能把我們國家的安全都押在一個不可知的問題上。」現在所謂單邊押美國的路線，是不是真的符合台灣的最大利益值得省思，認為美國作為台灣的盟友當然重要，但不是說今天在美中之間要選邊，雖然不選邊也是有不選邊的困難，但台灣就要做一個有智慧的判斷，在這困難的局面當中，去尋求一個對台灣的安全發展最有利的戰略位置。

（攝影剪輯／陳威成）

(中時新聞網)