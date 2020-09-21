邱姓女子日前在北市信義計畫區逛街，在威秀影城附近突然被人潑糞，被封為「倒屎哥」的柯姓男子21日到案說明，坦言和邱女有糾紛才潑糞。北市環保局也依《廢棄物清理法》開罰，由於汙染程度嚴重，直接處以最重6000元罰鍰，也創下環保局對民眾潑糞開罰首例。

環保局副局長盧世昌今表示，因為柯男嚴重汙染環境，依法處最重6000元罰鍰，並要參加1小時環境講習，若不參加將罰5000元，可連續開罰至參加為止。

(中時 )