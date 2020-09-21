潑屎哥嚴重汙染環境 北市創首例依最重開罰6000元 17:382020/09/21 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 邱姓女子19日深夜在台北市信義區威秀廣場，當街遭不明男子持水桶潑糞水。警方獲報趕往處理，邱女20日傍晚赴警局提告公然侮辱。（摘自爆料公社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邱姓女子日前在北市信義計畫區逛街，在威秀影城附近突然被人潑糞，被封為「倒屎哥」的柯姓男子21日到案說明，坦言和邱女有糾紛才潑糞。北市環保局也依《廢棄物清理法》開罰，由於汙染程度嚴重，直接處以最重6000元罰鍰，也創下環保局對民眾潑糞開罰首例。 環保局副局長盧世昌今表示，因為柯男嚴重汙染環境，依法處最重6000元罰鍰，並要參加1小時環境講習，若不參加將罰5000元，可連續開罰至參加為止。 (中時 ) #環保局 #邱姓女子 #潑屎哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中科AI智慧災防機器人 守護投資環境好安心 10:542020/09/21 財經 樹林地政9／25舉辦2021年地價作業說明會 15:402020/09/21 區域情報-新北 江轟促轉會 新東廠進校園封檔案 04:102020/09/21 政治要聞 「屎有餘菇」！潑屎男認了 那桶污穢物是他親自製造加蒐集 16:272020/09/21 社會 遭潑糞正妹臉書再度點名4人 她嗆：出來自首別再躲 08:172020/09/21 社會 潑糞男找到了 20歲柯姓男子今下午到案說明 12:032020/09/21 社會 基市府員工尬球技 切磋狠勁毫不留情 03:452020/09/21 生活 東北角「排球奇蹟」！ 瑞工光頭王教練受肯定 03:452020/09/21 生活 妙齡女遭潑糞 先PO文再提告 04:102020/09/21 社會新聞 走進魚蝦與候鳥的樂園 貢寮田寮洋綠網小旅行 03:452020/09/21 生活 社會熱門新聞 真的挫屎！信義潑屎哥下場出爐 恐被罰6000元加1小時講習 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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