台南市南區大同路二段20日上午9時許發生一起交通意外，一隻馬爾濟斯犬突然失控從馬路邊竄出，遭正好騎車經過的郭姓外送員閃避不及輾斃，郭男摔車右小腿骨折，案發後無飼主出面認領，由愛狗人士出錢安葬。

這起車禍發生在20日上午的大同路上，疑似有人飼養的馬爾濟斯犬突然從路邊竄出，並在馬路上來回穿梭，瞬間跑向內側快車道，郭男騎車經過，看見小狗已煞車不及，先輾過小狗，再連人帶車滑倒。

郭男右小腿因此骨折，機車前方受損，送成大醫院急救無大礙，小狗則遭車輪輾過死亡，現場並無飼主出面認領，幸好有愛狗的呂姓人士出面，先送寵物醫院，確定小狗過世，再出錢將牠安葬。

有民眾錄下車禍過程，不少網友留言責怪飼主事前不用牽繩控制寵物，事後又怕事不敢出面認領。認為騎士很衰。另有網友提到戴全罩式安全帽，對摔車意外更有保障。

警方到場處理車禍，郭男酒測值為零，死亡小狗體內無晶片可查詢，已翻拍相關照片協尋飼主。

(中時 )