為自救拚轉型，原以觀光購物為主的寶得利（5301）大幅縮減觀光旅遊事業規模，董事長張雅琍21日表示，繼餐飲之後，寶得利已正式跨足生技與遊戲產業，並以此3大產業為主軸多角化經營，並以此為獲利模式，力拚今年第四季損益兩平，明年下半起餐飲單月營收突破5千萬元。。

寶得利去年進軍餐飲業，目前營收全來自旗下「逸仙樓」與「小逸仙」等餐飲品牌貢獻，為擴大營運動能，「小逸仙」並將經營業態從火烤兩吃向港式燒臘、四川麻辣燙和台式自助餐延伸，目前台灣7據點、深圳一家。張雅琍表示，各餐飲品牌將持續展店，台灣拓點2家、深圳與馬來西亞合計10家，年底前目標展店20家。

張雅琍表示，今年2月寶得利在台北松江長春商圈開幕的「小逸仙」火烤兩吃餐廳，營運已上軌道，為開拓更多年輕與家庭客源，10月起將轉型為「吃到飽」型態出擊。同時「小逸仙」也將以不同業態進軍百貨商場開設店中店，其中包括進軍微風南山開設「小逸仙麻辣燙」，預計10月中試營運、客單價約300元，並進駐微風台北車站籌設「小逸仙食堂」，目前預計11月初試營運、客單價估逾400元。

看準疫情商機、寶得利並與智順科技簽約，代理銷售新冠肺炎快篩試劑，張雅俐指出，將以美國、菲律賓及馬來西等為海外主要市場，預計9月下旬就可以對外銷售。

寶得利並占28%投資設立連成寶科技股份有限司正式進入遊戲產業，兼連成寶董事長的張雅琍說，新公司將以時下非常熱門的「夾娃娃」為主題推出APP，未來並持續推出不同的線上遊戲。張雅琍高度看好遊戲產業後市並認為，寶得利轉型這一步如果踩得夠穩，未來遊戲營收可超過餐飲營收。

寶得利去年曾規畫興建度假飯店，但因局勢變化而研擬出售的4筆共5,000坪基隆中正區長潭段土地，如今看準後疫情時代國旅需求崛起，決議暫緩委託出租並修改投資計畫，朝向結合露營、旅遊度假與餐飲的複合型態開發。

面對觀光產業的冰河期，張雅琍表示，寶得琍旗下雖仍有3家旅行社，但已全面大幅精減，2019年下半收掉兩家購物店後，公司每月觀光旅遊產業管銷費用由1,000萬元現今僅需10多萬元。張雅琍強調，公司並沒有放棄觀光產業，只是將重心移轉到馬來西亞，在台灣市場以最小規模維持營運，但一旦台灣觀光產業復甦，寶得利就會重啟重啟因應。

(工商 )