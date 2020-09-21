證券分析師葉良超表示，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，預估後市將持續走升。美股目前位居低檔整理位置，雖那斯達克指數與標普指數再破前低，但下檔空間已經不多，後市隨時皆有回升之機會。台股仍處於回檔波架構，預估經適度修正後，仍將向前高持續靠攏，甚至可望再越前高，逢低仍可作多。

美國因應疫情最新一輪刺激法案，美國共和黨早前推出五千億美元之紓困法案，仍遭否決，美國總統川普亦稍作退讓，白宮現在願意提出1.5兆美元新紓困案，敦促參議院共和黨提高規模。美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）重申，新一輪刺激法案規模至少要達2.2兆美元，意味美國距離達到第四輪刺激法案仍相距甚遠。

此外，中美關係日趨緊繃，美商務部宣布，20日將起禁止包括TikTok與微信海外版（Wechat）在美國境內下載，美國總統川普表示，應讓TikTok在美國儘快下架，引爆市場不安情緒。

美股四大指數18日再度全面下挫，道瓊指數終場下跌244點，以27,657點作收，跌幅0.88％。美股個股期貨與選擇權、指數期貨與選擇權等共四種衍生性商品18日同時結算，市場稱這天為「四巫日」，因通常這一天，股市波動將會擴大。因此美股18日盤中下殺，可以常態視之。

個股方面，本周納入投資組合的寶成，目前股價位居低檔剛起步階段，預估上檔仍具空間，後市看好。

(工商 )