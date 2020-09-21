倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開平震盪走低，終場下跌80.5點，跌幅0.63％，收在12795.12點；櫃買指數同步下挫1.55點作收，跌幅0.92％，收在167.36點；三大法人進出方面，外資續賣64.8億元，投信續賣6.13億元，自營商轉賣59.42億元，惟外資法人於台指期減碼6,019口多單，累計淨多單部位為13,158口，心態轉趨謹慎。

美國初領失業金人數居高不下，加深市場對經濟復甦停滯的疑慮。且美國聯準會（Fed）未就寬鬆力度及持續時間給予明確指示，加上市場投資人對於新刺激法案前景感到不安，造成美股三大指數全數。反觀台股，兩岸緊張關係持續升溫，壓抑市場投資情緒與追價意願。惟兩岸間爆發衝突的可能性應不大，因若有任何一方率先挑起爭端，不僅將受國際輿論撻伐，也將落入美國總統川普的圈套。

個股方面，本周納入投資組合的中天，第二季每股盈餘5.32元，糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，獲利可望成長。低檔量增、股價站穩於10日線及月線之上，配合內資法人大戶偏多心態不變，預期後市仍有續漲機會。 展望後市，傳統旺季來臨，智慧型手機及穿戴裝置等新品陸續上市，iPhone 12熱潮亦可望反應在第四季訂單。預期8、9月與第四季國內整體外銷接單，將持續攀升，配合美國聯準會偏鴿心態不變、台商資金回流、新台幣匯率升值、國際熱錢持續湧向亞洲新興市場國家，預期後市行情仍將持續走升。

(工商 )