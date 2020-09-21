華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股21日早盤一度呈上漲態勢，主因美國聯準會（Fed）決定持續採取量化寬鬆政策至2023年，未來3年的利率都會維持接近零利率水準，激勵新台幣兌美元匯率大幅升值，盤中甚至升破29元整數關卡，無奈整體成交動能依舊萎靡，大盤開高走低，終場下跌80.5點。

新台幣升值不利外銷出口業外，對於第三季季報而言，帳上具有外幣資產的企業也恐有兌換損失，拉低整體稅後淨利。另一方面，新台幣升值隱含資金匯入台灣，對資產股反而有利，導致資金從電子類股轉往資產與營建類股。

個股方面，本周納入投資組合的欣陸，多方攻勢再啟，技術指標KD值中的K值將往上突破D值，技術面轉強。

操作方面，由於資金不斷輪動，切勿去追逐當天的強勢股，而應依據當時的經濟環境，去挑選未來可能受惠的產業。譬如新台幣升值有利營建股，因此本周選股特別增加營建股的持股比重，若預期新台幣還會續強一陣子，投資人仍可進行長線布局。

(工商 )