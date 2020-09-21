受到新冠肺炎疫情衝擊，虱目魚外銷大受影響，盤商開出的收購價甚至傳出低於每台斤30元，連帶衝擊到一般內銷收購價格。（莊曜聰攝）

虱目魚生產期到，今年因氣候穩定，虱目魚飼養狀況不錯，但漁民對此卻高興不起來，因受到新冠肺炎影響，虱目魚外銷卡關，內需市場也減少，出貨不如預期，虱目魚太「大尾」，不符加工規格也賣不出去，短期間供應大於需求，造成池邊價下滑，傳出已逼近成本價，漁民很怕價格崩盤。

台南市虱目魚養殖面積年產量約2萬8000公噸，年產值破20億，有安南、七股、將軍、學甲、北門等5大產區，從生鮮到加工製品，在市面上頗受好評，因此也有「虱目魚故鄉稱號」。

劉姓漁民指出，虱目魚仍以內銷市場為主，外銷約占3成，且價格一向較低，在新冠肺炎疫情衝擊下，外銷急凍，根本賣不出去，盤商也不想收購，為了「推托」甚至喊出每台斤26元的低價，池邊收購價則一路下滑，現在大約每台斤35、36元左右，也傳出有33元以下的，不僅逼近漁民成本，還有下探可能，令人憂心。

黃姓漁民表示，為因應新冠肺炎，農委會3月間就有訂出養殖漁業生產調節獎勵作業規範，若整池休養消毒、疏養降低密度以及延後放養，每公頃補助從3萬到10萬元不等，若調控得宜，符合加工規格的收購價格應該不會跌太多才是，小農小漁最怕有心人操作。

陳姓漁民說，虱目魚加工有一定規格，市場上傳出高雄一帶養殖的虱目魚「太大尾」，不符收購標準遭「打槍」，盤商也轉向台南、嘉義一帶養殖戶收購；南縣區漁會指出，已經洽談近5萬片的虱目魚肚訂單，規格外的虱目魚也收購，希望能幫助養殖漁民行銷。

(中時 )