嘉義縣為讓家庭照顧者能有喘息的空間，除成立「家庭照顧者互助資源整合中心」提供諮詢及轉介服務外，近來也積極招募店家成為家庭照顧者友善商店，目前已有43位業者加入，縣長翁章梁也特地到民雄鄉的皇家冰城與照顧者們吃冰、經驗分享。

翁章梁說，隨著時代和社會環境的變遷，照顧親人已經不再只是「影一下」、「巡一下」而已，當照顧者面臨到困境與問題時，政府和社會資源就必須介入，自己曾經是照顧者，勇於求助，善用長照資源，照顧者要知道自己並不孤單。

皇家冰城是嘉義縣家庭照顧者友善商家之一，蕭姓店長長期從事志願服務工作，也是曾是照顧者，理解家庭照顧者的辛酸，也認同家庭照顧者互助資源整合中心這次推出的友善商家活動，希望透過一碗冰，為照顧者卸除片刻的煩悶和疲憊。

社會局長蕭英成表示，這次招募在地企業商店成為友善商家，希望讓社區了解家庭照顧者的壓力，相互理解並加強互助支持網絡，目前已有43家商店加入，仍在持續招募中，家庭照顧者來到友善商家，可以暫時休息一下。

另，縣府2018年開始成立「家庭照顧者互助資源整合中心」將18鄉鎮市劃分為6區，3個鄉鎮為一區完成6個「家庭照顧者支持服務據點」佈局，並導入「家庭照顧者」互助換工，運用傳統農業社會「相放伴（台語）」概念，發展出「照顧換工制度」，目前已有262位照顧者個案加入系統。

(中時 )