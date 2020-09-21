為飲食教育、癌症篩檢和失智症預防觀念走進社區，中正大學傳播系教授盧鴻毅近年致力推動「社區自然幫助人」，找尋早餐店老闆、郵差等素人當說客，讓離3c科技遙遠的長輩能接收到正確的健康資訊，可以說是最「接地氣的」健康傳播方式。

具公共衛生專業的盧鴻毅到嘉義任教後也開始在當地從事健康促進活動，盧鴻毅說，嘉縣老年人口比例高，電腦、手機等3C科技離老人家很遙遠，電視雖有宣傳效果，但說服的成效比不上鄰里間的人際關係，因此將國外「自然幫助人」的概念帶進嘉義地區，希望透過社區中的「素人」，發揮人際傳播的說服力量。

四年前開始，盧鴻毅陸續從食品營養及安全教育、婦女癌症篩檢、失智症等議題，尋找社區的自然幫助人，也真找來了早餐店老闆、美容美髮師和郵差擔任「素人說客」，在各社區展開一連串健康促進活動。

面對女性較私密的乳癌、子宮頸癌議題，盧鴻毅說，因為姊姊是美容師，常提到客人會跟她聊心事等，因此與嘉義市美容美髮業合作，挨家挨戶拜訪這些美髮師，甚至利用業者上班前的空檔，一一教導政策及傳播口條、術語，讓業者能一邊洗頭剪髮一邊和顧客閒聊，宣傳政府免費篩檢資訊。

盧鴻毅今年再度承接政府婦女癌症篩檢宣導計畫，預計邀請美體師加入，他認為，美體師碰觸女性身體的機會更多，特別是在乳癌防治方面，將會是一大助力。

(中時 )