屏東市民代表傅建雄兼差當起外送員，用行動感受新興行業的酸甜苦辣。（林和生攝）

今年受到新冠肺炎疫情影響，美食外送平台成了少數受惠產業，屏東市民代表傅建雄突發奇想，搭上順風車兼差當起外送員，主要透過長時間在道路騎乘，順勢觀察路平、燈亮、水溝通的公共建設妥善率，適時反映民眾需求。

傅建雄指出，想法來自正在準備公職考試的弟弟，趁著空檔也在美食外送平台兼差，加上前總統馬英九在自己社群平台體驗外送員的一天，讓他發現，民意代表最重要是感受民眾需求，道路品質是否平整、路燈有無瑕疵，因此趁著外送過程進行體驗。

有孩子一見到他便脫口而出「大雄叔叔」，一旁大人連忙揮手說怎麼可能？他才緩緩拿下口罩，所有人都瞪大眼睛，還指定下次要他來送餐；在等餐同時，也與其他外送員甘苦談，對方知道他民代身分後，直呼「現在市民代表這麼難做阿？」讓他哭笑不得。

傅建雄強調，其實不是真想賺外快，只是覺得民代主要就是為民喉舌，想到外送員是近來興起的產業型態，與其聽別人講，不如自己跳下去體驗；他也發現，周末上線外送可以接觸過去選戰期間較少遇到的上班族，未來還會以這樣的型態體驗一陣子，「希望市民看到我不用太驚訝」。

(中時 )