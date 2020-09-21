10刷觀眾和監製鄒介中（左）、演員孫安佐（右）合照。（華影國際提供）

《馗降：粽邪2》上映19天，全台票房飆破5700萬，口碑熱度持續沸騰，許多觀眾表示：「以為去看恐怖片尋找刺激，忘了帶面紙，沒想到竟然哭得很慘！」劇組週末來到台南、新北與觀眾面對面，導演廖士涵是台南人，首次回到家鄉宣傳既緊張又興奮，熱情的台南觀眾們在台下直接大喊「很好看」、「什麼時候要拍第三集」，甚至有人因為片中女主角佳敏的遭遇放聲大哭，讓導演很感動。

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在新北市則出現了「10刷」觀眾，這位粉絲表示第一次看時，覺得實在是恐怖到極點，回到家還是一直想著這部電影，再去二刷時，恐怖的感受稍微退散，取而代之的是滿滿的感動，不知不覺就10刷了，被朋友們笑說「是中邪了吧！」

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許安植最近還收到入戲粉絲的私訊，說她戲裡EQ為什麼那麼低，阿姨煮飯給她還不吃，害阿姨重度憂鬱，安植認真回覆粉絲：「其實我覺得佳敏盡力了，她今天不吃不代表每次都不吃，只是當晚她經歷的一切，讓她暫時沒有力氣去應對精神狀態不好的阿姨。」

大學新鮮人孫安佐，第一次的大銀幕演出頗受好評，週日是他第一次參與戲院宣傳，前進新北市與觀眾互動，他認為自己飾演的「灰熊」是個很鬧的角，要詮釋這個角色之前，還去找了靈異直播相關領域的朋友們請教，最大的突破則是必須在同樣是網紅的角色裡，演出跟自己不一樣的特色。他擔心自己的演技不夠好，每一次勒脖子都是用盡全力讓自己進入瀕死狀態，嚇到導演大喊叫他停止。有觀眾比讚大喊：「安佐你好棒！」也有觀眾對他說加油，紛紛要求與他合照。而金馬影帝李康生本週歸隊宣傳，將於週四前往鍾馗廟參拜，尚未看過電影的他，將與觀眾一起觀賞自己辛苦演出的成果，已有許多粉絲敲碗期待見到片中「火哥」。

(中時 )