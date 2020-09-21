資誠新世代企業家聯誼會今（21）日與台大創意創業中心共同舉辦「新世代企業家X台大創創」活動，邀請六隊創新團隊分享數位科技的創新應用，為家族企業接班人找到數位轉型動能。

資誠新世代企業家聯誼會會長、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，創新是企業生存和追求永續不可避免的課題。根據《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》，面對新冠時代，為強化中長期的產業競爭力，有50％的台灣企業將優先投資於「研發及創新能力」。

台大創意創業中心執行長曾正忠指出，科技造成外在環境快速變動，只靠內部創新已不符需求，可能導致創新失敗率高、組織內部創新DNA不足等限制，企業必須透過外部創新來強化成長動能及進行轉型，而台大創創中心即可做為企業的外部創新平台，透過外部創新顧問服務與企業垂直加速器，以更有效的方式執行外部創新，打造新創專屬的服務平台。

台灣上市櫃企業近八成是家族企業，為我國經濟的重要支柱，但台灣中小企業平均壽命僅有13年，如何接班傳承已成為關鍵課題。

早在2012年，資誠針對台灣進行《家族企業領袖調查》即發現，57％台灣家族企業主選擇將股權和經營權均交由家族的下一代接手，高於全球平均；然而，許多家族企業卻缺乏完整的接班傳承計畫，面臨創新、吸引人才、經濟環境變化與價格競爭的挑戰。

周建宏表示，為了協助家族企業順利進行世代交替，自2013年成立「資誠新世代企業家聯誼會」起，資誠一路陪伴家族企業接班人面對外部競爭和內部世代交替的壓力，在這個科技加速革新的時代，臺灣家族企業更必須提早思考如何進行數位轉型，同時規劃全方位的傳承策略，強化家族治理及接班機制。

資誠成立新世代企業家聯誼會，目的就是要打造一個學習及拓展人脈的平台，讓家族企業接班人培養管理的新思維和企業經營能力、分享交流彼此經驗，以創造企業新價值，打造一個「富過三代」的百年長青基業。

(工商 )