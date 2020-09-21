NB鏡頭需求暢旺，晶瑞光電(6787)自2019年第3季起切入筆電鏡頭模組濾光片訂單並正式出貨，目前旗下可見光濾光片產品的業績已超越去年同期且大幅成長，晶瑞光電表示，下半年業績會比上半年好。

晶瑞光成立於1999年，主要業務為光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，產品應用在各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售，公司並開發環境光感測sensor黃光製程及RGB-IR鍍膜技術，有望成為極少數光學廠掌握該製程能力之公司。

由於新冠肺炎疫情持續延燒，世界各地皆以在家工作、遠距教學等保持生產力，帶動全球筆記型電腦(NB)及視訊設備的需求仍有強勁成長的態勢，根據市調機構Strategy Analytics近期發布報告指出，今年第2季全球筆記型電腦的出貨量明顯較去年同其成長27%，晶瑞光電自2019年第3季起切入筆電鏡頭模組濾光片訂單並正式出貨後，受惠於今年全球NB的出貨量增加及居家工作型態增加，多家主要鏡頭模組客戶拉貨需求，可見光濾光片產品的業績已超越去年同期且大幅成長。

晶瑞光電表示，公司旗下可見光濾光片產品屬於新藍玻璃濾光片，具有可吸收過濾紅外光物質的光學吸收特性，由於藍色波長具有優異的穿透性，加上在玻璃基板上塗佈吸收式光學染劑，又使用超薄型的光學玻璃，除了符合產品微型化的趨勢，更使得成本得以下降，獲得多家主要鏡頭模組客戶青睞，公司將持續積極爭取與更多鏡頭模組廠商合作的機會，藉以保持公司整體訂單良好的能見度。

晶瑞光電前8月合併營收為979萬元，年成長113.91%，由於NB鏡頭需求暢旺，晶瑞光電可見光濾光片訂單增溫，晶瑞光電預估，下半年業績會比上半年好。

受惠於3D Face ID/5G/AI人工智慧應用的時代蓬勃發展，帶動光學鏡頭的應用在手機、汽車、安控等的領域將有爆發式的成長，晶瑞光瞄準全球鏡頭產業市場規模超過新台幣千億元的龐大市場商機，將戮力擴大公司濾光片產品項目與生產量體，為購置機器設備及充實營運資金，已於9月11日董事會決議現增1200萬股，發行價格每股25元，發行總金額為3億元，並訂定現金增資認股基準日為9月28日，最後過戶日為9月23日。

(時報資訊)