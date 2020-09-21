台灣位於歐亞板塊與菲律賓板塊之間，地震次數繁多，高雄各校園21日同步進行地震避難疏散演練，教育局長謝文斌到高雄特殊教育學校與師生共同進行避難演習，希望藉由演練傳達正確防災知識，在天災來臨時，將傷害降到最低。

地震警報21日上午9點21分響起，謝文斌親自率領高雄市特殊教育學校師生進行模擬演練，並向全校師生說明「國家防災日」辦理防震防災演練的意義，謝文斌表示，所有人都應具備正確防災觀念，尤其面對台灣未來地震天災發生時，師生們應有防災避險的應變思維，才能在災害發生時，保護自己與家人。

演習現場也進行特殊生疏散演練、人員失蹤協尋及學生受傷送醫的情境模擬演練，演習中學校成立緊急應變中心，校方、警消人員通力合作協助行動不便的學生進行安全避難及疏散，並協尋失蹤學生與傷患後續處置，演練過程井然有序備受肯定。

高雄特殊教育學校校長陸奕身表示，校內學生多為重度障礙學生，為了讓師生在危機發生時熟練逃生動作要點及疏散路線，校方每學期都落實執行防災演練，讓特教師生熟悉正確防災知識，要教育這些天使般的特教孩子更加不易，唯有不斷演練，讓避難動作深入孩子腦中，才能在災害來臨時臨危不亂，保護自己的生命。

(中時 )