台南市長黃偉哲21日與原民業者交流。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲21日與原民業者交流。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲21日與原民業者交流。（李宜杰攝）

為協助原住民業者開拓通路，原住民族委員會2018年起，投入近5億元經費，於8縣市推動「布建通路據點計畫」，為原民建置實體通路，提供銷售平台。台南市政府配合計畫，預計明年底於札哈木原住民公園，新設創意中心，販售原民文化商品，並選定嘉南藥理大學，作為業者進駐創意中心前的培訓場域。

原民會主委夷將．拔路兒表示，南市原民人口約8000多人，雖然台南並沒有原鄉部落，但是原住民族語檢定成績，卻是屢屢奪6都之冠，原民活動也相當熱絡，因此原民會核定補助5000萬元經費，並由南市府編列3500萬元配合款，要在札哈木公園成立創意中心，打造多元地方文創風貌。

夷將．拔路兒指出，由於札哈木公園緊鄰億載金城、運河博物館、安平古堡等熱門觀光景點，是相當好的位置，因此除銷售原民文化商品外，也會不定期舉辦市集、手作體驗、特色餐飲及藝術展演等活動，擴大原住民族文化交流。夷將．拔路兒也稱，目前已完成10組原民業者徵選，未來將接受108小時的培訓課程，輔導業者開發、改良商品，提升競爭力。

來自屏東伊屯部落的林伊蘭，為本次入選的原民業者。她自小受到泰雅族、排灣族的文化薰陶，自行發明出皮革月桃編織，也運用部落中常見的植物「過山香」，發明出防蚊、且味道宜人的舒緩膏。不過，林伊蘭坦言，過去原民文化商品缺乏舞台，難以推廣商品，待創意中心落成後，將可大幅增加品牌曝光率。

(中時 )