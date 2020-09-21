realme宣布真無線耳機Buds Q將推出百搭新色白色款，同步推出10000 realme 30W Dart閃充行動電源及realme SuperDart閃充數據線兩項全新商品，讓玩家出門在外不用擔心電力枯竭。

隨著現代人對電子產品依賴性越來越高，行動電源也成為不可或缺的單品，10000 realme 30W Dart閃充行動電源支援雙向閃充，蓄電僅需1.9小時，滿足遊戲玩家疾速回電的充電需求，同時兼容多種快充協議，擁有USB-A和USB Type-C雙輸出口，可為兩個裝置補足電量，具備的小電流模式還能為IoT裝置進行充電；電池採用可帶上飛機的高密度鋰聚合物電芯，透過15重安全保護層層把關，提供用戶安心又疾速的充電享受。

realme SuperDart 閃充傳輸線。(realme提供／黃慧雯台北傳真)

realme SuperDart 閃充傳輸線以全新接頭提供快速的傳輸享受，外觀設計跳脫常見的白色搭配，以realme經典黃展現亮眼潮流風格；為使線材更加耐用，透過高耐度檢測，強化保護傳輸線與連接頭交接處，帶來全新升級的充電品質。

10000 realme 30W Dart閃充行動電源，推出亮眼黑、黃雙色，售價新台幣1,099元；realme SuperDart 閃充傳輸線推出realme經典黃色款，售價新台幣299元，兩項新品預計於9月底陸續開賣，可至realme網路商店、realme品牌專櫃、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物選購。

(科技)