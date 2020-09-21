資訊服務廠商精誠資訊（6214）21日宣布，取得寶錄電子30％股權，正式進軍5G車聯網市場。精誠資訊表示，未來將借重寶錄在車載設備軟體開發與硬體設計的優勢，搭配精誠在大數據分析、雲端平台與資訊安全技術資源，提供企業完整的智慧車連設備以及即時數據管理平台。

寶錄電子是台灣智慧交通運輸支付服務的隱形冠軍，主要提供交通運輸電子票證支付設備與清算系統、智慧公車解決方案與站點自動售票設備，以及系統軟硬體整合服務。同時也發展多項車載硬體設備與全支付卡機（多卡通／信用卡／QR Code），服務鐵路、捷運、客運等大眾交通運輸，在國內市場占有率均超過五成。

此外，寶錄也提供全台客運公車整合式智慧車機、多卡通電子支付，還有台鐵多卡通驗票閘門、移動式驗票閘門、自動售票機、網路自助取票機，以及臺北捷運的自動加值機、人工加值系統、移動式閘門系統等多項設備軟硬體整合服務。

5G時代來臨，車載IoT設備的需求將大幅增加，預期將為寶錄帶來業務成長動能。

精誠消費市場事業體資深副總經理楊世忠表示，精誠長期經營金融與零售產業全支付服務，提供金融行動支付、儲值卡紅利平台，也擁有刷卡機端末設備服務維運資源。透過雙方聯手，可將金融零售場域支付服務與交通運輸場域服務兩者互補。

精誠指出，雙方合作後，寶錄可跨足自動支付領域，精誠則進入車聯網與智慧運輸產業，鏈結成大支付生態圈。楊世忠表示，精誠未來將與寶錄攜手提供商業或個人更多車載智慧IoT應用與零售業服務自動化、銷售自動化的智慧設備與數據採集分析服務，搶攻智慧車聯網商機。

(工商 )