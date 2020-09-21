看準後疫情時代數位化熱度持續攀升，資訊服務廠商東捷資訊（6697）21日宣布，將推出獨家「ERP自助服務平台」，突破現有顧問維運制度，將面對面服務線上化、智能化，讓企業可以掌握ERP系統維運需求軌跡，累積成為專屬資訊與業務知識庫。東捷資訊表示，目前旗下共有超過百家的ERP企業客戶中，約有6成以上有導入雲端應用及知識系統佈建等數位轉型需求，將可推動營運持續升溫。

東捷資訊觀察指出，企業使用者在操作企業資源規劃系統（ERP）時，「人」的問題最難解決，舉例來說，人員交接困難導致維運顧問重複排除相同問題，或是與外援顧問行程未能互相配合等，都會導致系統問題解決時程延宕。

東捷資訊表示，這次推出的ERP自助服務平台，其中的「客戶知識中心」，將能如實記錄用戶過去曾發出的需求與問題，提供查閱功能減少因人員異動重複發問的頻率，降低不必要的重複工作。此外，針對尚未結案的發問，系統也將主動發出提醒，以提高問題解決效率。

另外，東捷資訊也表示，也將打造線上知識庫，將累積多年的經驗轉為共享知識，建立「企業管理與轉型案例分享」、「系統資訊分享」與「常見問題集」，能將文字段落判斷並分析語意，使用者在站內搜索所獲得的結果除了符合鍵入的字串，平台亦會同步提供與詞意相關的內容，多方協助企業解決作業上面臨無法找到解決方式的根本問題。

東捷資訊營運長劉新正指出，隨著雲端技術逐漸成熟，加上受到疫情起伏不定影響，客戶在服務需求的接受度也逐漸放寬。因此東捷資訊才趁勢推出「ERP自助服務平台」，提供企業在面對ERP系統使用問題時，多一項支援管道，協助客戶節省處理時間、省下大小問題都得找顧問的開銷，幫助企業管控系統維運成本。

東捷資訊表示，以今年上半年表現來看，東捷資訊因產品組合調整，營收較去年同期減少，但稅後純益優於去年同期，上半年稅後純益0.38億元，較去年同期增加23.8％，每股盈餘1.38元。展望第四季，東捷資訊表示，將持續深耕智慧物流、智慧工廠等應用，目前已有多家企業正在洽談，看準企業數位轉型是未來趨勢，看好需求將持續升溫，成為第四季營運重要貢獻。

(工商 )