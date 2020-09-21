高達570億新台幣的元大台灣高股息優質龍頭基金，21日閉鎖期打開，由於配息級別佔整體規模近半，加上成立半年以來報酬率約15％，21日贖回金額近兩成，和過去閉鎖打開約四成贖回經驗相比偏低。

元大台灣高股息優質龍頭基金募集期間約有6萬投資人參與，瞄準台股高殖利率優勢，精選各產業龍頭企業，訴求成長潛力與收益分配的投資機會，首創月月配+年終配+收益平準金概念，今年3月募集期間正逢疫情引發股災，3月底規模達467億台幣創下紀錄，而截至8月底規模又繼續成長來到570億。

根據過去經驗，因為投資人偏好獲利了結，新基金閉鎖期打開後贖回金額大約達四成，股票型基金比例通常又更高，元大投信在閉鎖期打開前就已經準備因應可能贖回的資金需求。依據證交所資料，目前台股集中市場8月底最新現金殖利率仍有3.49％，元大台灣高股息優質龍頭基金進場點相對較低，預估配息率有機會優於集中市場，因此投資人繼續持有基金的意願相當高，9月底將進行第一次配息評價。

隨著各國經濟解封、疫苗研發有望，加上美國聯準會（Fed）設定高升息門檻，官員預估明年，甚至2023年底前都是目前的低利率水準，資金充沛的環境下，仍有利股市表現。短線市場或許會出現高檔震盪，建議透過定期定額共同基金，分散進場時間點，聰明掌握資金行情下投資機會。

(工商 )