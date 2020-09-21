289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

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289名越南移工在21日由戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。（陳麒全攝）

因新冠肺炎疫情影響，各國嚴管入境旅客，讓逾期居留的外籍移工無法遣送離境，只能待在移民署各地收容中心。在移民署多方奔走，並透過越南經濟文化辦事處跨國協調，21日越南政府派遣越南航空的專機到桃園機場，載運289名越南移工返回越南，這也是新冠肺炎疫情後，首批遣送出境的外籍移工。

受到新冠肺炎疫情影響，逾期居留越南移工只能分散擠爆在各地收容中心，終於在移民署透過外交部、越南駐台代表處等單位跨國協調，越南政府同意於21日派遣1架專機接運越南移工。專機21日空機從越南起飛，中午12時降落桃園機場，加油整補後接運289名越南移工登機，下午2時起飛返回越南。

289名越南移工在21日上午9時起陸續搭車抵達桃園機場，因都是逾期居留或是失聯，所以在遣返時戒護移民官一對一戒護，所有移工都兩兩用手銬銬在一起，直到登機前才解銬。因應防疫需求，遵照中央流行疫情指揮中心的規定，每名移工都穿戴全套式防護裝，包括頭套、護目鏡、口罩、全身式防護衣、矽膠手套、鞋套等，登機前逐一量額溫確認身體狀況。

在居留所已經待了快半年的阿惠說，已經很久沒有看到家人，能在中秋節前回到越南，能和家人一起過節很高興，雖然有可能沒有辦法再來到台灣工作，但是在台灣工作的這段時間，還是很難忘的回憶，也很喜歡在台灣的生活。登機前部分移工還揮手向移民官道別，感謝在居留所期間的照顧，也告訴移民官：「有空到越南來玩！」，沖淡不少押解者與被遺返者之間的尷尬氣氛。

移民署副署長鐘景琨親自督陣，移民署北、中、南3個專勤大隊大隊長隨隊指揮，為了確保遣返作業滴水不漏，移民署也申請3個保警總隊支援10多輛大型警備車載運移工及移民官，並請國道公路警察局巡邏車開道前往桃園機場。國境事務大隊在桃園機場派出近百名移民官協助通關，航警局霹靂小組加派員警支援戒護工作，整個勤務動員近500名人力才順利完成。

(中時 )