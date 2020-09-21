除取締噪音外，霧峰分局也聯合環保局、台中區監理所等單位，攔查改裝車輛改裝部份。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

汽機車改裝排氣管夜間擾人好眠，台中市警局霧峰分局，日前聯合環保局、台中區監理所等單位，於夜間執行「環、警、監聯合稽查」暨靜城專案勤務加強取締噪音及改裝車輛，希望改善噪音車輛擾民情形。

大里區國光路一段有民眾檢舉，夜間常有改裝車行經，排氣管轟隆！轟隆！擾人清夢，霧峰分局特別歸畫藉由組合警力針對大里區、霧峰區全區穿梭巡邏，針對改裝車輛及噪音車輛進行引導式攔檢。

18日晚特整合中市政府環保局、交通部公路總局台中區監理所等，於夜間22至24時執行「環、警、監聯合稽查」靜城專案勤務，加強取締，噪音及改裝車輛，以改善噪音車輛擾民情形，一晚共攔查大型重機車及普通重型機車等20多輛，實施噪音檢測，發現有8輛車輛，噪音未符合管制標準，立即開單告發，並限期改善及檢驗。

霧峰分局長陳家銘指出，除噪音外，警方也查到擅自增、減、變更燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器原有規格，致影響行車安全4件，更改汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備，或重大損壞修復後，不申請臨時檢驗而行駛者8件，呼籲用車人切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害自身行車安全。

(中時 )