雲林縣曾姓男子以徵求寫真模特兒名義，誘騙未成年少女先傳送僅著內衣的自拍照，之後再以將照片外流名義，脅迫少女傳送全裸或下體猥褻照片、影片給他欣賞，被害人小美因心有不甘報案，員警在曾男台中住處搜索，從查扣的手機和電腦發現曾男以相同手法對5名未滿18歲少女做相同行為，嘉義地檢署今21日依違反兒童少年性剝削防制條例提起公訴。

起訴書指出，22歲曾姓男子，去年9月透過IG軟體平台徵求寫真模特兒，17歲的小美(化名) 透過網路應徵後，依曾的指示，拍攝穿著背心和內衣自拍照上傳到曾男指定 IG帳號，但小美將照片上傳後覺得有問題，拒絕再傳送照片給曾男。

見小美不配合，曾男就以照片外流來脅迫對方，小美因心生恐懼，繼續以IG傳送全裸及下體猥褻照片，甚至拍攝自慰影片上傳到自己申請的臉書帳號，讓曾男登入帳號後下載影片觀賞。

之後小美向警方報案，員警持搜索票到曾男位於台中市的住處搜索，查扣2支手機及1台電腦主機，查出有5名未滿18歲少女受害，檢察官今依照違反兒童少年性剝削防制條例對曾男提起公訴。

(中時 )