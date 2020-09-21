日前大陸解放軍組織2波共37架次各式戰機在台海進行巡航演習，對台灣與美國展示維護國家統一和領土完整的決心。陸媒指出，這是解放軍空軍歷來對台展示空中武力規模最大的2次，證明解放軍已具備進行多機種大規模聯合行動的能力。雖然如此，解放軍手中尚有底牌未出，還要再加上殲-20與空中預警機才算真正的經典陣容。

據《新浪軍事》引述軍事自媒體分析稱，解放軍海空軍經常在領土附近巡航，已經不是什麼罕見的新聞。隨著軍備快速發展，能夠出動展示的裝備越來越多也越來越現代化。過去解放軍空軍能夠展示戰力的只有從俄羅斯進口的24架蘇-27，後來增加了蘇-27與蘇-30，隨後國產殲-10也加入行列。發展到目前，解放軍已經能夠集合多種軍機進行聯合巡航，以這18、19日連續2波陣容來看，包括了轟-6轟炸機、殲-16多用途戰機、殲-10、殲-11、運-8反潛機共5款戰機，堪稱是近年來空中巡航的「豪華版」。

報導指出，美國國務卿蓬佩奧聲稱解放軍隊此種大規模巡航是在進行軍事恐嚇，對此表示譴責，而對於美國這種天天將軍機派到別國的領土周邊巡航的國家來說，解放軍在自己的國土邊境巡航，也讓美國感受到壓力，才會對大陸扣上一頂「軍事恐嚇」的帽子，證明這次巡航確實有足夠的威懾力量。

陸媒分析稱，攜帶反艦導彈與對地攻擊武器的轟-6是打擊主力，但必須搭配戰鬥機群如殲-11與殲-10提供空中掩護，美軍也是採取此種戰術。殲-16則是多用途戰機，可協助進行對海對地攻擊與電子戰用途(殲-16D)。因此，仔細剖析此次出擊的戰鬥序列可以發現，解放軍組織此次巡航尚有所保留，必須再加上殲-20隱形戰機和相關的支援飛機，才稱得上是最典型打擊陣容。

分析認為，這樣的配置已經足夠碾壓世界上90%以上國家的空軍，而不便在日常戰備巡航中露面的預警機和殲-20一旦補充進入，前者為己方提供戰場態勢資訊支援和戰場指揮，後者則負責消滅對手的關鍵飛機如預警機和加油機。以這種規模而言，在大陸近海地區進行作戰的話，任何國家都沒有小看的資本。

按過去美軍攻打伊拉克戰爭的經驗，首先以隱形戰機或隱形轟炸機使用包括反幅射導彈在內的精準武器，先摧毀敵方雷達與防空陣地與導彈設施，才會派遣有戰機護航的轟炸機前往轟炸，否則僅是以戰機護航轟炸機，面對敵方戰機與空對空、地對空導彈雙重阻卻，要獲得戰果並安然返航並非易事。由此可知，派遣龐大機隊進行轟炸，隱形戰機事先摧毀防空雷達與導彈陣地的作用非常重要，殲-20此時能否發揮這項功能，才是見真章的時刻。

(中時新聞網)