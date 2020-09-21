桃園市推出「公車讓座服務系統」，年長者、孕婦及行動不便民眾上車靠卡感應，即有語音提醒其他乘客讓座，北市議員王欣儀21日要求市府比照桃園，規畫提供讓座服務。北市公運處表示，將先選擇仁愛幹線公車試辦，預計12月上路。

桃園首創公車讓座服務系統，持有桃市愛心卡與敬老卡民眾搭公車，無需申請在搭公車時靠卡感應，上車就會有語音提醒其他乘客讓座。雖然立意良善，但也引發部分民眾認為造成乘客壓力或標籤化疑慮。

王欣儀指出，北市自豪是智慧城市，擁有全國最完整、便捷的大眾運輸系統，理應將「智慧科技」落實於民眾日常生活，讓人民真正有感，結果柯市府卻遠不及其他直轄市，顯見施政不用心，要求盡快設置公車讓座服務系統，提升公車服務品質。

對此，公運處長常華珍表示，先選擇行經台大醫院、聯醫和平院區、聯醫仁愛院區、國泰醫院的仁愛幹線公車試辦，10月中旬起陸續裝設服務系統，預計12月啟用。

台北客運總經理李建文進一步說明，初步規畫在公車上設置按鈴、燈號，只要有乘坐需求的民眾都可使用，按鈴後將會廣播「請讓座給有需要乘坐的民眾」，駕駛員也會協助提醒乘客，營造友善的乘車環境。

(中時 )