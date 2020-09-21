Netflix 今(21)日宣布續訂原創華語影集《誰是被害者》，這讓《誰是被害者》成為Netflix首部續訂的華語原創製作，寫下歷史新頁；第二季預計於 2022 年在Netflix上全球獨家播出，確認將由金獎製作人曾瀚賢與湯昇榮領軍瀚草影視原班團隊進行製作。

Netflix宣布續訂華語原創影集《誰是被害者》。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

製作人曾瀚賢與湯昇榮表示：「《誰是被害者》的故事底蘊到製作是百分之百台灣原創IP，今天宣布與Netflix合作推出續集，不僅是本土台劇跨上國際平台的一大步，更是宣示台灣原生IP再現爆炸力的時代來臨。我們很開心能確認莊絢維與陳冠仲導演以及第一季原班製作團隊重新合體，並期待在2022年為全球觀眾呈獻更加震撼的全新第二季。」

《誰是被害者》在今年度 4 月 30 日全球首播後便好評如潮，更在一舉奪下第 55 屆台灣金鐘獎 8 項大獎提名，包含戲劇節目獎、戲劇節目男主角獎：張孝全、戲劇節目最具潛力新人獎：李沐、戲劇節目導演獎：莊絢維、陳冠仲、戲劇節目編劇獎：梁舒婷、徐瑞良、戲劇類節目攝影獎：劉至桓、戲劇類節目剪輯獎：解孟儒、江翊寧、美術設計獎：元述（廖建安）、施筱柔、儲旭（儲榢逸）、郭憲聰；為本屆入圍最多的作品之一。

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