台鐵局台北站柔性勸離。（台鐵局提供）

昨（20日）有民眾在臉書社團上爆料，台北車站大廳又出現民眾群聚，並附上照片指出，甚至有一群人圍成一圈拿出各種食物、啤酒「野餐」，根本沒有保持社交距離，引起眾多網友砲轟。最後由台鐵台北站人員協同鐵路警勸離。網友參與投票，88％認為應致訂使用規範，更有高達75％的人都認為，在台北車站聚餐行為有損車站形象。

「現在台北車站大廳是可以野餐了嗎？」有民眾昨（20日）在「爆廢公社二館」指出，台北車站大廳出現一大群外籍人士席地而坐，地上擺滿食物酒水，宛如開起野餐趴，引起民眾怒火。日前交通部長林佳龍要求台鐵局將台北車站大廳的地板，開放民眾席地而坐，卻又再次出現群眾聚集，違反社交安全距離的行為。林佳龍昨急滅火指出，當天北車聚餐情形經台鐵會同語言志工柔性勸導無效後，已請鐵路警察勸離。

台鐵局台北站柔性勸離。（台鐵局提供）

不過仍有許多民眾認為，在北車大廳聚餐行為有損國家門面，根據《yahoo新聞》在今天（21）所作的網路民調指出，將近8,000名網友中，有高達88％認為應該訂定使用規範，75％網友認為聚餐有損形象，46％認同應該強制禁止聚會。

投票詢問網友「台鐵該不該訂定北車大廳使用規範？」有65.7％認為「一定要」，與22.7％認為「應該要」，合計高達88.4％；反對有2.4％「應該不要」，1.7％「一定不要」合計僅4.1％，得出絕大多數網友認為，北車大廳該訂定使用規範。

另外問及「你覺得北車大廳聚會要如何管制？」以46％選擇「強制禁止」最多數，其次為28.3％「採登記許可制」、11.4％「用柔性勸導方式」，與4.9％「其它」

最後詢問「你覺得在北車大廳席地聚餐，對車站形象加分或減分？」2.4％認為有「加分很多」，2.5％覺得「算是加分」，合計僅4.9％；反對部分，有10.6％認為「沒加分也沒減分」；22.5％「算是減分」，與52.9％「減分很多」，不認同合計高達75.4％，明顯看出大多數網友還是認為，於北車大廳內聚餐有損形象。

昨日北車聚餐照曝光後，不少網友直言「這樣太難看」、「不是歧視而是現在還在防疫期間呀⋯這樣會不會太誇張，還啤酒一箱」。更有人虧說「再擺台卡啦OK更好」、「我覺得很好啊！期待中秋烤肉趴！」、「中秋節烤肉聚會最佳場所」。

(中時新聞網)