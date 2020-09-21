台北地檢署今日上午以違反《貪汙治罪條例》罪名，正式起訴民進黨立委蘇震清、前時力立委徐永明等5人，但若要續押現任立委，台北地院是否已徵得立法院同意？立法院秘書長林志嘉表示，法院若決定延押，必須得立院同意，到時會由朝野協商討論決定。

北檢於今年7月立院休會期間，以涉貪為由，至立院搜索民進黨蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍立委趙正宇辦公室，以及前時力立委徐永明等人，並裁定羈押禁見，徐後來以80萬交保候傳。據傳收受金額最高為蘇震清2千萬，最低為徐永明2百萬，行賄金額總計超過3千萬。

依《憲法》增修條文規定，在會期期間，除非是現行犯，否則要逮捕或拘禁立委，需經立法院許可。外界質疑，如今立院已開議，若之後裁定續押，是否須行文取得立院同意？

民進黨立委鄭運鵬表示，起訴不代表交保，北院未來是否裁定續押尚未可知，但目前還沒有發展到這個階段，民進黨立院黨團尚無討論，但都尊重司法程序，如果續押程序送來立院，會由立院院方研議如何處理。

林志嘉說，目前並未收到公文，但如果法院決定延押，依法必須徵得立院許可，屆時再召開朝野協商討論。如果立委遭判決定讞，不會追討薪水，但目前仍要等法院動作，立院才會有因應做法。

(中時 )