國際軟體大廠奧多比Adobe台灣區日前傳出更換代理商，將與上奇科技（6123）結束單一代理，改由展碁國際（6776）任台灣區單一代理商。對此消息，上奇科技證實並表示，接下來將積極轉型發展為綜合數位服務商，以直接服務客戶的方式深耕台灣區企業用戶，打開企業市場廣度，並將整合集團旗下的IaaS服務與提供更多元的雲端服務。

上奇表示，集團SaaS服務事業台灣區自11月28日起不再為美商奧多比軟體公司的台灣區單一代理商，然港澳地區市場地域特性，上奇香港仍是美商奧多比軟體公司的港澳區單一代理商，持續與原廠共同為港澳地區市場提供服務。

上奇表示，上奇在台灣市場仍可持續銷售奧多比軟體，以及更多功能多元的國際專業軟體， 如SaaS軟體中的Microsoft M365，Google的G-suite，以及IaaS雲端產品的Google GCP等，除可直接服務客戶，提供更多的SaaS服務與IaaS雲端服務，更能鞏固客戶關係與黏著度，提增客戶終身價值。

上奇進一步表示，雲端生意沒有邊界，接下來也將會專注可以快速規模化的業務成長的領先優勢，與上奇的區域性合作夥伴策略性合作，擴展更多元性的商機。

(工商 )