台灣國際造船公司為落實「傳承造船、守護海洋」企業社會責任政策（CSR），與財團法人福智文教基金會及慈心有機農業發展基金會於上周六（19日）上午7點，假高雄永安阿公店溪出海口北岸，共同發起「2020用愛環抱海洋 919企業行動力 我們淨灘趣-高雄企業公益大淨灘」活動，並有高雄市政府水利局、環境保護局、高雄市永安區公所等政府單位出席，本次活動共計有18個高雄在地企業單位參與，現場超過500位志工響應。

台船有感於塑膠垃圾對海洋生態的嚴重危害，把關懷生命的視野，從陸地伸向海洋，為守護海洋、救護生命及環境永續而盡一份心力，活動當日台船公司總經理曾國正帶領員工、眷屬及承攬商，自發性動員超過130人次，經過一上午的努力，清運了寶特瓶1,700個、玻璃瓶707個及外帶飲料杯194杯，垃圾總重量為595公斤，讓海灘美麗乾淨的風貌重新呈現，除提供民眾有舒適清淨的旅遊休憩地點外，並可預防各類蚊蟲孳生及疫情發生。

台船公司期望藉由這次淨灘活動，能夠帶動社會更多的團體投入對海洋環境的關心，並讓參與人員從撿拾並記錄垃圾量的過程，感受為了生活便利而大量製造塑膠垃圾，不經意中帶來海洋的嚴重污染，身為地球公民的一分子應以積極的減塑行動，保護珍惜在地寶貴的生態環境資產。

當日活動揭幕式中邀請了高雄市永安區周益堂區長及台船公司曾國正總經理分別代表致詞。他表示，台灣四面環海，有著相當豐富的海洋資源，在生態保育、觀光遊憩、經濟發展、漁業生產以及國防安全上都有重要的功能。因此，維護海岸地區的清潔衛生，不但攸關一個國家的海岸品質及豐沛生產力，對於當地社區民眾的生活福祉，也有密切的關係，希望藉著這個活動呼籲民眾愛惜海岸資源，共同為生態保育盡一份心力。

2020年因為新冠肺炎疫情席捲世界，深刻的改變了每一個人的生活，也讓人類開始反省對待地球上其他生命的方式。主辦單位今年擴大邀請高雄在地企業一起響應，透由企業帶動社會風潮，讓更多人關注和參與，期望逐步減少塑膠垃圾的產生以及對環境的衝擊！讓我們用潔淨海洋與守護生命的實際行動，引發生活中勵行淨心的行動方案—少用塑膠袋及拒拿一次性使用的塑膠袋。

(工商 )