前高雄市長韓國瑜近期接連現身台北、新竹，被名嘴指有意參選2022年台北市長、桃園市長。對此，資深媒體人黃光芹表示，現在臆測動向還太早，且韓國瑜光是在黨內PK掉蔣萬安，就十分不容易。

「這個人哪有什麼一定！」，黃光芹今21日在臉書貼文表示，許久没有提韓國瑜，因為現在臆測這個人會怎麼樣，根本太早，就像2018年，他的第一志願原本是選台北市長，但事與願違，最後被迫去選高雄市長，10月勢起，就給他「撈到了」。

黃光芹指出，當時車子突然開往國民黨，知道他要去登記選台北市長、而不是準備中的高雄市長，讓他當時的親信黃文財驚駭不已。因此現在說，有什麼親近他的人，說他一定選什麼，「打死我都不相信」。

黃光芹接著說，韓國瑜當選高雄市長没超過3個月，就想選總統，這不是常人幹得出來的事。所以分析韓國瑜的人說什麼從身邊人得知，而且斬釘截鐵說他一定會怎麼樣，其實只是「陰天打孩子，閒著、也是閒著」。

她也分析，韓國瑜的選項其實不多，原因是他對選總統還念念不忘，所以現在說他會選台北市長、桃園市長，甚或有人洗他臉，要他去選中和區立委，都是假議題。黃光芹並指出，如果韓國瑜不是韓國瑜，他才有可能選擇傳統路徑，像蘇、謝、宋等人，都退而求其次選過台北市長，但結果都敗北。

黃光芹還提到，在他被罷免後，丢出台北市長這個選項，是認為他選總統不可能選上，台北市長倒是可以一搏。前提是，他要有自知之明。「問題是，他沒有」，也從不聽別人的意見，什麼事他都放在肚子裡，怎麼可能跟別人說，連李佳芬都很難影響他。

困難的還有，他已時不我予，光是想在黨內把蔣萬安給PK掉，這一關就不容易;況且，他的正當性和正能量不足，就算僥倖當選台北市長，他不會幹得有意思，大家也都痛苦。

黃光芹最後直言，對一個一再上演「我倆兒沒有明天」的政客來說，才摔下懸崖，就被拉起來，當成充氣娃娃，被賦予各種可能性，這些人，要不得了斯德哥爾摩症、要不是很怕他、或是根本就是韓粉。這幾種症狀，都有礙健康。

對於黃光芹論述，也引起網友討論，「總結一句話，不管他要不要選」、「怎麼綠營官員、名嘴，都在磨蹭韓國瑜的光環啊」。

黃光芹臉書。（圖/翻攝自臉書）

(中時新聞網)