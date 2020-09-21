29歲青農陳凱銘（左）3年前返鄉接班，婚後在父母支持下選擇出走鹿谷，到員林市開店，推廣茶飲文化，盼以獨創的沖泡方式吸引年輕族群加入喝茶行列。（謝瓊雲攝）

李蘊芳對於丈夫陳凱銘獨家研發的熱情如火氣泡茶飲充滿信心，茶香隨煙霧繚繞，再以斜口高腳杯啜飲，十分新潮高雅。（謝瓊雲攝）

李蘊芳對於丈夫陳凱銘獨家研發的熱情如火氣泡茶飲充滿信心，茶香隨煙霧繚繞，再以斜口高腳杯啜飲，十分新潮高雅。（謝瓊雲攝）

鹿谷永隆村香香茶業創立60周年，第三代接班人選擇到員林市開店推廣茶飲文化，盼在傳統老顧客之外，吸引年輕族群。西式的沖飲方式連長輩也覺得好喝且新鮮有趣。（謝瓊雲攝）

這樣泡茶好潮！青農陳凱銘創新茶飲文化以酒器乾冰沖出氣泡茶

這樣泡茶、喝茶，好新潮！來自921災區南投鹿谷的29歲青農陳凱銘，3年前返鄉繼承家業，為了推廣茶飲文化，讓更多年輕世代愛喝茶，他到員林市開店，獨創以醒酒器、乾冰沖泡氣泡茶，過程宛如視覺、嗅覺饗宴，清爽口感讓人有喝香檳、啤酒的錯覺，喝過的人都十分驚艷。

陳凱銘的父親陳文智在鹿谷鄉永隆村經營香香茶業，今年適逢60周年，從小就是茶藝師的陳凱銘耳濡目染，種茶、採茶、製茶與焙茶都難不倒他。2年前他自我精進，考取茶業改良場的茶葉感官品評鑑定師證照，成為專業評茶員，婚後選定員林市開店，盼以創新的茶飲帶動年輕世代加入品茶文化。

陳凱銘說，鹿谷是全台凍頂烏龍茶發源地，他以黃金烏龍、烏龍紅茶兩種茶葉為基底，研發濃情蜜意冰滴茶、還獨創熱情如火氣泡茶飲，充滿視覺、嗅覺與味蕾的感官刺激。

沖泡好的熱茶湯倒入醒酒器，投入乾冰冰鎮降溫，氣體昇華帶動茶香隨繚繞煙霧擴散，再以斜口高腳杯盛裝氣泡茶湯，搭配濃郁茶香小口啜飲，感受細緻泡沫在口中的清爽口感。

茶文化在東方文化歷史上淵遠流長，傳統功夫茶、茶道博大精深，過去卻一度被年輕人視為「老人茶」。陳凱銘的店裡陳設不同於一般古色古香的茶行，除了保留傳統朱泥茶壺、陶瓷茶杯，更引進許多西式透明造型玻璃杯，感受低溫萃取冰滴烏龍茶的甘醇。

陳凱銘說，茶葉中富含茶多酚，有益健康、還能解甜膩，除了以傳統泡茶方式留住老顧客，也創新沖泡方式，佐以紅茶巴斯克乳酪蛋糕等甜點，希望能吸引年輕族群加入喝茶行列。

(中時 )