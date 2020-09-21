64歲鄧姓男子是中市東勢區玉清宮前廟祝，因與管委會不睦於109年3月4日遭解任，他憤而隔天凌晨2時以塑膠桶裝汽油到廟裡潑灑汽油，並以紙錢助燃點火後逃逸，所幸經人發現通報消防隊到場撲滅，寺廟內財物遭燒毀、燻黑。台中地院依公共危險罪判1年10月，仍可上訴。

鄧男擔任東勢區玉清宮廟祝，因與玉清宮管理委員會的委員及幹部相處不睦，管委會在109年3月4日晚間決議解任，劉男心生怨懟在隔天凌晨2時許，以塑膠桶裝汽油前往廟裡，在管委會辦公室及多處潑灑汽油，以檀香及紙錢助燃，持打火機點燃放火後，開車逃逸。經附近住戶發現通報消防局到場撲滅火勢。

火勢撲滅後，經消防局火災原因鑑定結果，內部多處牆面、窗戶等及物品被燻黑、燒毀，但火災並未燒及建物主體結構。鄧男到案坦承放火，而他的辯護人辯稱，鄧男因無私奉獻擔任廟祝，卻遭驅趕對待，一時生氣才會縱火，請求酌減其刑。證人指稱，玉清宮白天供人祭拜，晚上只有鄧男在宮裡休息，但晚間10時後就沒人了。

檢察官認定，鄧男在凌晨已著手放火行為而未遂，而玉清宮屬「現無人所在地之他人所有建築物」，鄧男僅因細故而放火，造成社會公共危險，導致玉清宮的財物損失，且尚未調解，依放火罪處徒刑1年10月。

(中時 )