去年7月屏東縣發生一起江姓婦人殺害男友案件，該案經台灣屏東地方法院於今年5月15日，判處有期徒刑13年，判決書於5月20日即送達檢察官，但檢察官到上訴期滿時（6月9日），均未提起上訴，全案定讞。監委將查承辦檢察官是否涉有違法失職情事？

監委表示，經檢閱相關法院裁判書，本案檢察官事後提起上訴，但遭台灣高等法院高雄分院以上訴已逾法定期間為由，判決駁回；後經上訴最高法院，也遭該院以同一理由判決駁回。檢察官又依刑事訴訟法第67條第1項之規定，向法院聲請回復原狀，也遭駁回。林國明認為，就本案承辦檢察官有無違法失職情事，有深入調查之必要。

林國明表示，檢察官基於國家公益代表人的身分與職責，有義務於上訴期間屆滿前，本於職權取得資訊，以為是否提起上訴之決定依據，況且，上訴與否屬檢察官法定職權之行使，對下級審判決是否提起上訴，檢察官具有完全之決定權。故本案承辦檢察官逾期提起上訴，究其原因為何？是否涉有違法失職情事？相關疑義，實有深入瞭解的必要。

(中時 )