U.S. Cellular、高通技術公司和愛立信宣佈，三方成功實現美國首次基於商用網路的延伸範圍毫米波5G NR數據通話。此次具有里程碑意義的延伸範圍數據通話在威斯康辛州簡斯維爾市完成，通訊距離超過5公里，速率超過100Mbps。此項成果打破5G毫米波頻譜僅適用於城市場景和高密度部署的傳統觀點，為利用現有基礎建設擴大5G覆蓋範圍創造全新機遇。

此里程碑顯示毫米波能協助縮小「連接鴻溝」，並將寬頻服務擴展至城市、郊區和鄉村地區。此項突破能夠支持通訊業者以符合成本效益的方式擴展網路覆蓋，為先前傳統寬頻難以覆蓋或缺乏穩定連接的區域提供5G體驗。

此次延伸範圍數據通話還將協助開啟全新用例，讓5G惠及從城市到鄉村的廣泛地區的家庭和企業。例如，固定無線接取（FWA）部署能夠以符合成本效益的方式，透過毫米波向學校、醫院和市政廳等機構提供光纖般速度的無線網路服務，解決鄉村地區的「最後一哩」挑戰。FWA能夠提供高清串流媒體服務所需要的大頻寬，協助改善郊區和農村環境的遠端教育和遠端醫療等體驗。

U.S. Cellular技術長Mike Irizarry表示，這是我們推動5G演進的關鍵戰略性里程碑。透過擴展5G毫米波覆蓋，我們能夠向鄉村地區和網路服務匱乏地區的消費者和企業提供高速寬頻服務，進一步實現我們讓領先技術優勢惠及美國鄉村地區的承諾。本次數據通話是U.S. Cellular利用愛立信延伸範圍技術提升創新領導力以及推動高通技術公司賦能的高效能裝置生態系統發展的實例之一。

高通技術公司工程技術資深副總裁Alejandro Holcman表示，此次利用毫米波實現延伸範圍5G資料傳輸的重大里程碑，為在城市、郊區和鄉村環境擴大固定寬頻服務覆蓋範圍做好準備。隨著高通Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統中的高通QTM527毫米波天線模組的推出，我們正在支援電信商和OEM向其客戶提供高性能、數千兆位元的延伸範圍5G寬頻，可充分利用現有的5G網路基礎建設，提高靈活性和成本效益。

愛立信區域網路產品負責人Per Narvinger表示，愛立信一直在不斷拓寬5G技術邊界，讓5G技術優勢惠及全球。愛立信在過去多代行動技術中一直在研究延伸範圍技術，長期以來實現了諸多成果。如今，愛立信攜手合作夥伴，證明了毫米波用於遠距離5G無線傳輸的商用可行性。

此次里程碑將延伸範圍軟體應用於愛立信商用硬體（包括AIR5121和Baseband 6630），並使用了一台搭載結合高通QTM527毫米波天線模組的SnapdragonX55 5G數據機及射頻系統的5G CPE裝置。

(工商 )