高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）推出業界最薄專用於血氧飽和度（SpO2）測量的感測器，為耳機、智慧手錶和手環等消費性設備以及貼片和血氧儀等醫療設備提供生命體徵的遠端監控功能。

新型AS7038RB的高效能還適用於遠端診療設備的創新應用，例如用於醫院急診室中SpO2的一次性貼片和心電圖（ECG）測量，為醫療團隊和病患提供了更多彈性，可選擇在任何時間和地點使用非侵入性方法進行生命體徵測量，並立即得到結果。

實際上，越來越多的證據表明，對一些高危險患者，在呼吸困難發作之前的低SpO2現象，是COVID-19疾病的早期症狀之一。採用AS7038RB所開發的可穿戴式SpO2測量設備可以遠端使用，因此有助於治療感染SARS-CoV-2病毒的患者。

ams副總裁暨配件和可穿戴產品事業部總經理Wim Renirie表示，AS7038RB的推出標誌著ams在遠端診斷技術方面的又一次突破。ams正在與眾多夥伴積極合作，以開發用於測試和診斷COVID-19的創新解決方案。AS7038RB提供了一個額外的診斷工具，廠商可據以開發出可穿戴和一次性設備，在無需醫療人員在場情況下，就可準確、安全地監測血氧飽和度。

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