恆春機場國際包機原定6月要啟航卻遇疫情延宕，等待逾3個月後，菲律賓籍中型客機終在21日飛進恆春，雖是空機試飛卻也令觀光業者相當期待。（謝佳潾攝）

恆春機場國際包機原定6月要啟航卻遇疫情延宕，等待逾3個月後，菲律賓籍中型客機終在21日飛進恆春，雖是空機試飛卻也令觀光業者相當期待。（謝佳潾攝）

恆春機場國際包機原定6月要啟航卻遇疫情延宕，等待逾3個月後，菲律賓籍中型客機終在21日飛進恆春，雖是空機試飛卻也令觀光業者相當期待。（謝佳潾攝）

恆春機場國際包機原定6月要啟航卻遇疫情延宕，等待逾3個月後，菲律賓籍中型客機終在21日飛進恆春，雖是空機試飛卻也令觀光業者相當期待。（謝佳潾攝）

恆春機場停飛6年間，屏縣府積極轉型推「國際包機」，陸續與6國40餘間航空公司、旅行社談合作，不料6月要啟航卻遇疫情延宕，等待逾3個月後，菲律賓籍中型客機終在21日飛進恆春，雖是空機試飛卻也令觀光業者相當期待。

菲律賓白金航空1架可載31名旅客的中型螺旋槳引擎客機，21日載有12名機組人員與菲國民航局官員從馬尼拉機場起飛，約10點40分抵達恆春上空，而因應防疫措施，飛機降落後不關引擎、不開艙門，並在起降、停機等測試後離境，順利完成包機試飛測試。

屏東縣長潘孟安指出，恆春機場自2014年停飛後，縣府積極活化並相信國際包機是可行的，所以近年陸續向東北亞、港澳、新加坡、東南亞等國家航空與旅行社談合作，期間與白金航空談妥並預計6月啟動每周1班5天4夜的包機，不料因疫情延宕。

「這是歷史性的一刻！」潘孟安說，雖多等了3個月，但試飛狀況良好且效益不打折，當時機長向塔台通話時便稱，因機場狀況優良，不須在空中多盤旋即可著陸，可見恆春機場具有優勢發展國際包機，待疫情結束、雙方都取得航權後就可正式啟航。

但他強調，大家期待的不是試航，也不是單月或一季的包機，而是常態性發展，同時希望中央協助改善機場跑道條件、增長現有跑道、新建側風降落跑道、導航設備等，讓恆春機場除有短期包機也能提供國際班機全年起降。

「觀光業者對機場發展很期待。」屏東觀光協會理事長鄭宜芳說，海島國家流行包機度假，相信墾丁也可以，雖有落山風疑慮，但3至9月間是沒有風的季節，也是出遊墾丁的好時節，疫情是短暫的、觀光才是永續的，只有往前走才有更多商機。

(中時 )