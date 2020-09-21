交通局規定，中山四路、中安路口行人穿越需借到捷運地下道，但深夜時段地下道封閉，行人需快速穿越10線道馬路，挨批罔顧行人安全。（袁庭堯攝）

行人穿越馬路風險高，交通部有明定穿越道需有足夠照明，網友也以英國為例，強調行人安全本質在道路照明設計，而非訴諸行人服裝顏色。（取自臉書社團「散步花蓮」／袁庭堯高雄傳真）

高雄市前鎮區中山四路、中安路口行人穿越採「白天走捷運地下道、深夜直接跨越馬路」的設計，遭網友質疑設計不佳、罔顧行人安全，呼籲市府重視行人安全、裝設獨立照明。

中山四路為高雄市主幹道，10線道設計，白天時車流量相當大，與中安路口交匯處為草衙捷運站出口，該路口曾4度躍上「高市十大易肇事路口」榜首。交通局在路口兩端設置「06-24時禁止行人穿越中山四路 ，請改走捷運地下道」告示牌，警告用路人禁止直接穿越。

網友批評，白天要穿越中山四路，對老人家來說相當不便，過去更常發生外國旅客看不懂標示直接穿越的危險情事。若夜歸遇捷運地下道關閉，仍需直接穿越馬路，還要注意有限的倒數秒數及轉彎的汽機車，相當危險。

交通部「交通工程規範」中明定，為使車輛駕駛者在夜間可自遠方認清行人，維護行人安全通過，行人穿越道「照度」應符合垂直照度需求。網友也以英國裝設獨立照明的行人穿越道為範例，強調獨立照明才能提醒汽機車駕駛注意，而非不斷要求行人穿著顯色服裝。

市議員林于凱認為，建構「以人為本」的用路環境，高雄才有機會推動交通轉型，活絡城市經濟，也更能因應未來高齡化社會的趨勢，做好準備。因應市民相關要求，林于凱也匯集整理「交通許願池」，匯集百餘件交通安全陳情案，預計整理後一次向交通局遞交。

(中時 )