經過三周21站激烈競逐之後，來自斯洛維尼亞的21歲年輕小將普加卡在第20站後來居上，今日最後一站隨著大集團通過終點線，以87小時20分05秒的總成績穿上象徵奪冠的黃衫，成為環法賽116年來最年輕的奪冠車手。

環法自由車賽1903年開始，柯尼特在1904年以第五名成績作收，但隨後前四名車手的成績因為犯規而被取消，因此在相隔四個月之後遞補獲得冠軍，得以19歲又11個月20天的年齡創下環法史上至今無人能破的最年輕奪冠紀錄。

普加卡目前效力於阿聯酋航空車隊，跑完前19站的總成績還落後同胞羅格利奇57秒，沒想到在第20站全長36.2公里的個人計時賽飆出55分55秒絕佳成績，反觀羅格利奇只跑出57分51秒，普加卡憑藉此站領先的1分56秒，不但扭轉劣勢，而且還取得59秒領先優勢，寫下環法史上最精彩的逆轉勝戲碼。

今日進行的第21站賽程，普加卡沒有意外地隨著大集團通過香榭大道，成為斯洛維尼亞史上第一位稱霸環法賽的自由車選手，此外，普加卡還奪得登山王圓點衫以及26歲年輕組別白衫。

每年環法賽都在7月登場，今年受到新冠肺炎疫情影響而被迫延期，但也因為如此，才能讓1988年9月21日出生的普加卡，用黃衫冠軍送給自己最難忘的生日禮物。賽後受訪時表示，「無法用言語來形容目前感受，這三周對我而言是瘋狂之旅，不曾想過有朝一日能在巴黎站上最高頒獎台上，這一切是如此的不可置信，感謝車迷的鼓勵與支持。」

(中時 )