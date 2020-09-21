五權路地下道橫跨西南區，是串聯台1線及台63線重要道路。（馮惠宜攝）

隨著台中鐵路高架化完工，台中市政府積極縫合都市景觀，自108年底起陸續填平太原路、圓環北路及建成路地下道後，「五權路地下道填平工程」921正式開工，唯其工程長達8個月，當地民代憂心過度時期周邊交通進入黑暗期，盼市府做好交通動線規劃及配套措施。

台中市鐵路高架化後，台中市有3座陸橋、17處平交道、24處地下道將陸續拆除填平，在前市長林佳龍任內已完成3座陸橋、17個平交道、18個地下道拆除填平工程；現任市長盧秀燕北屯太原路、豐原圓環北路、東區建成路及五權路地下道陸續動工填平；盧秀燕強調，地下道填平是台中都市縫合的重要工程，工程完工後將串聯綠空廊道並拆除建國南北路橋，提升通行安全，促進地方發展。

建設局長陳大田說明，五權路地下道橫跨西南區，是串聯台1線及台63線重要道路，過去因鐵路及建國南北路穿越，開車民眾僅能利用五權路地下道通往台中後火車站，自建國南北路亦無法直接左右轉銜接至五權路，將地下道填平並拆除建國南北路橋後除可串聯三民路及復興路，建國南北路與五權路也形成平面路口，可大幅改善五權車站周遭交通。

這場開工典禮，地方視為盛事，除盧秀燕、陳大田、內政部營建署中區工程處長何志浩等人，東南區市議員全數到齊；市議員邱素貞表示，許多民眾最擔心地下道填平工程讓交通打結，市議員鄭功進也反應，一個月後還要做雨水下水道，復興路五權路封的範圍將更大，交通狀況只會更嚴峻。

對此陳大田盼民眾體諒施工間帶來不便，也請配合指示，讓工程順利完成，建設局並將於五權路地下道填平後接續填平國光路地下道。

(中時 )