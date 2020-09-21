藝人董至成今年2月和結縭21年的老婆羅若云鬧離婚，因為卡在財產分配談不攏，因此還未簽字，協商多月後，今(21日)他在錄製《星光歡樂城》時透露，已經和羅若云談好了，目前等看時辰挑日子，就會正式離婚。

因為董至成購買的住家、房地產及店面都登記羅若云名下，險遭「淨身出戶」的他，也曾在節目上喊話，希望別讓他人財兩失，本來羅若云希望財產分成3份，夫妻2人加兒子，但董至成不願意，堅持要平分。

董至成今表示，夫妻倆財產確定會分一半，之前爆出房子跟店面價值上億，因此他至少可分得5千萬財產，而學費會幫兒子出到18歲，他也笑稱自己現在有錢了，目前在看日子，就會正式簽字離婚。

本來轉往大陸發展的董至成，因為疫情關係，無法賺人民幣，因緣際會下轉戰直播平台，沒想到闖出名堂，敢玩敢言加上搞笑形象，創下驚人流量，每月收入能達6位數，雖然不比在大陸的收入，但他已很滿意。

(中時新聞網)