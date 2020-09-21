北市議員王浩（右）21日揭露北捷5年來逃票違規件數翻漲13倍，其中逾2成是累犯。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

YouTube網紅「Cat紙袋人」今年6月拍片教導民眾搭北捷逃票，還高調地聲稱1年可省2萬元通勤費，台北市長柯文哲重批「應該把他K一頓」。議員王浩21日披露，北捷5年來逃票違規件數翻漲13倍，其中逾2成是累犯，市府至今未提出具體改善作為。北捷回應，已針對運量大、違規行為較多的重點車站，加強派員查緝。

王浩表示，北捷各項捷運旅客違規案，從2015年的537件，一路成長至去年的959件，其中前3名分別為：於禁止飲食區內飲食2685件、未經驗票程序進出車站（逃票）481件，以及銷售物品設攤470件。

王浩說，2015年逃票僅13件，去年竟飆漲13倍、達171件，而最常發生旅客逃票的前5大車站分別為西門、龍山寺、淡水、忠孝復興及板橋站；且捷運全線共109個車站（不含環狀線），就有90個車站在過去5年間曾有旅客逃票的紀錄，比例超過8成。

「防不勝防！」王浩指出，歷年481件逃票案件中，竟有高達103件是累犯所為，比例超過2成，逃票者全數以尾隨他人進出站的方式逃票，可見捷運驗票閘門的漏洞早已存在多年，北捷卻坐視不管，瀕臨失控。

北捷說明，對於旅客尾隨進出車站，閘門會出現警示聲響提醒站務人員，即時查看旅客刷卡狀況，若查獲旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分的車票乘車者，會依《大眾捷運法》要求補繳車資外，並須支付票價50倍的違約金。

北捷表示，若查獲未經驗票程序、不按規定出入車站或上下車，最高處4500元罰鍰；站務人員及稽查人員也會不定時於各車站稽查、取締旅客違規使用票卡行為。

(中時 )