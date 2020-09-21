南崁文化協會推動「安心寶貝路」，以南崁國小學區為主，與52個店家合作，一同維護孩子們上下課的安全，南崁文化協會理事長高瑞麟表示，若孩子們在上下課途中遇到意外可以立即躲進店家，同時也與蘆竹分局合作，教導孩子「絕命3招脫逃術」。
南崁文化協會從今年7月開始推動「安心寶貝路」的活動，和南崁國小校長黃從孝合作，以南崁國小學區為主要路段，包括中山路、六福路、南祥路及仁愛路，合作了餐廳、書店等店家，若孩童遭遇不慎可以立即躲進店家中。為了讓孩童熟悉店家，南崁文化協會特別製作了撲克牌，請插畫家畫上老闆的外貌，增加孩童對店家的熟識度。
高瑞麟提到，雖然過程中有許多店家礙於麻煩、不了解，進而委婉拒絕協會的邀約，但仍有許多熱情店家願意一同守護孩子們的安全，且因校方已教育孩童遭遇危險時可以躲進便利商店，因此這次的合作也撇除便利商店。
另外，若孩童在上下學途中遭遇侵犯，但附近沒有店家、民眾及警方，孩子們可以透過防身術保護自己的安全，南崁文化協會與蘆竹分局合作，藉由舉辦活動教導孩子「絕命3招脫逃術」，讓自己遇到不慎時可以立即做好防護。
(中時 )
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