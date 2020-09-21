雜誌《科學人》日前因為在臉書上刊登農委會的萊豬廣告，讀者認為言論有失專業，《科學人》周日緊急下架道歉後，農委會主委陳吉仲今日受訪時立刻切割，要科學人自行說明細節，網友則直言，問題是在公然違法。

《科學人》日前在臉書上替農委會廣告萊豬的相關消息，並提到「國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃」，此舉引發網友不滿，認為有失專業。今（21）日陳吉仲受訪時趕緊切割回應，貼文爭議字句非農委會所提供，相關細節應請《科學人》自行說明。

然而，有人卻點出此事的關鍵問題，網友在PTT貼出法規「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」，法規中提到，「政府機關辦理政策宣導不得以下列置入性行銷方式進行：…」、「政府機關為加強政策宣導得委託辦理行銷活動，採購媒體通路得執行廣告、夾報廣告、贊助或委託製播節目等，但應明確揭示辦理或贊助機關名稱」。

不少人留言痛批，「政府公然違法」、「你業配你要先講嘛」、「政府的政令宣導明明規定要註明是廣告，結果現在直接用錢去帶風向還偷偷摸摸的？」、「廣告可以，政治廣告就算了、毫無邏輯的政治廣告真的是侮辱科學」、「原來是科學人自導自演!最好廣告文案都不用給業主看過啦?」。

(中時新聞網)