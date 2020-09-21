講求學術與實務議題連結創新，國立中山大學新設「社會創新研究所」21日揭牌成立，主打全台國立大學第一所專責創新領導力與行動實踐教育的研究所。校長鄭英耀強調，社創所致力培育診斷全球議題、運用科技工具整合跨界資源並能領導團隊的高階開創應用人才。

「社會創新研究所」隸屬中山西灣學院，以跨領域教育為特色。院長蔡敦浩表示，社創所鎖定教育創新、地方創生、服務創新及綠能產業創新等議題，培育社會創新與永續經營發展的人才。畢業生適合至國內外各種營利、非營利組織、政府單位及社會企業就業，也可自行創業。

蔡敦浩認為，無論是高階專業經理人、設計規劃人員或微型創業人員，都需具備跨域創新與社會實踐能力。當面對跨國界議題事件，例如新冠肺炎、氣候變遷及國際公益這類非個人或單一國家能處理的問題時，擁有與他人合作、主動領導及社會創新等能力。

根據世界經濟論壇（The World Economic Forum, WEF）報告預測，2020年十大核心技能中，前五項分別是解決複雜問題的能力、批判思考、創新能力、人際管理能力及與他人協調能力。

中山社創所期盼透過上述能力進行社會實踐，提出回應社會乃至全球發展負面效應的有效解決方案，打造具有社會責任觀念與使命，能解決全球議題的人才。

(中時 )